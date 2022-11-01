Херсон, 1 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Проблем с обеспечением населения продовольствием в Херсонской области нет, заявил 1 ноября врио главы региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Проблем с этим нет, то есть система уже налажена там, то есть практически шесть месяцев мы работаем и поэтому с продовольствием, с предоставлением коммунальных услуг всё налажено, всё есть», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, до 70 тысяч человек планируется отселить из районов Херсонской области, расположенных в 15-километровой зоне у Днепра.