Курск, 1 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Промысловая охота приостанавливается в охотничьих угодьях Курской области, об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе администрации региона.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

«Ограничения на территории охотничьих угодий будут действовать до окончания режима среднего уровня реагирования, введенного на территории Курской области Указом президента Российской Федерации», — уточнили в администрации.

Добавим, что ранее на территории Курской области запретили любительскую и спортивную охоту. Решение о разрешении на неё будет приниматься в зависимости от ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, режим среднего уровня реагирования в Курской области, а также ещё в семи регионах ЦФО и ЮФО введён с 20 октября.