Канберра, , 11:15 — REGNUM Австралия была первой крупной страной, которая снизила темпы повышения процентных ставок в октябре, когда Резервный банк страны повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов после четырех повышений на 50 базисных пунктов подряд. И, конечно же, в этом месяце регулятор придерживался умеренного курса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава центробанка Филип Лоу.

Австралия

В качестве фона к его заявлениям журналисты газеты The Guardian напоминают, что, как ожидается, на этой неделе ФРС США снова поднимет ставку на 75 базисных пунктов.

Говоря о росте заработных плат в Австралии, Лоу отметил, что он продолжится.

«Рост заработной платы продолжает нарастать после низких темпов последних лет, хотя он остается ниже, чем во многих других странах с развитой экономикой. Ожидается его дальнейшее повышение из-за жестких условий на рынке труда и более высокой инфляции», — сказал глава регулятора.

Однако он тут же добавил, что регулятор не допустит возникновение спирали цен в контексте инфляции и повышении зарплат.

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