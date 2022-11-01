Париж, , 11:04 — REGNUM Франция организует международную конференцию 13 декабря 2022 года, чтобы помочь Киеву пережить зиму. Об этом глава МИД Франции Катрин Колонна написала в Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«Зима приближается. 13 декабря Франция организует конференцию в поддержку устойчивости киевского режима в присутствии доноров и многосторонних участников», — написала глава МИД Франции в Twitter.

В МИД Франции заявили, что страна продолжит мобилизацию в поддержку киевского режима, в том числе в краткосрочной перспективе по мере приближения зимы. Конференция направлена на предоставление конкретных ответов на насущные потребности населения территории Бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с новым президентом Бразилии через несколько часов после победы на выборах.

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