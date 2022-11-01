Мемфис, США, 1 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:105.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфис» Джа Морант, на счету которого 37 очков. У «Юты» форвард Лаури Маркканен набрал 31 очко.

В следующем матче «Юта» сыграет с «Даллас Маверикс», а «Мемфис» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».