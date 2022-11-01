Пекин, 1 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Сообщается, что США готовятся разместить до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, в северной Австралии, что, по словам китайских военных экспертов, превратит Австралию в передовую оперативную базу США, привязав Австралию к колеснице так называемого соперничества великих держав и создав угрозы безопасности, сообщает 31 октября газета Global Times.

af.mil B-52

Расследование показало, что США планируют построить специальные помещения для гигантского самолета на авиабазе Тиндал, к югу от Дарвина, на которой могут разместиться шесть B-52, сообщает телеканал ABC News Австралийской телерадиовещательной корпорации Four Corners. В материале приводятся слова представительницы Центра новой американской безопасности Бекки Вассер, которая заявила, что размещение B-52 в северной Австралии является предупреждением Китаю.

«Возможность переброски бомбардировщиков ВВС США в Австралию посылает сильный сигнал противникам о нашей способности проецировать смертоносную авиационную мощь», — заявили ВВС США агентству Four Corners, отметив, что B-52 обладает способностью наносить удары на большие расстояния как ядерным, так и обычным оружием.

В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на очередном пресс-брифинге 31 октября, что сотрудничество в области обороны и безопасности между США и Австралией должно приносить пользу региональному миру и стабильности, а не быть нацелено на третью сторону или наносить ущерб интересам третьей стороны.

По словам Чжао, действия США привели к эскалации региональной напряженности, серьезному саботажу регионального мира и стабильности и могут спровоцировать региональную гонку вооружений. Ранее США в основном размещали свои бомбардировщики на Гуаме для проведения миссий стратегического сдерживания, но теперь США считают, что Гуам больше не является безопасным и что он может столкнуться с потенциальными ракетными угрозами, поэтому Австралия стала еще одним вариантом, заявил Global Times китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн.

Китай разработал баллистическую ракету средней дальности DF-26, которая может достичь Гуама, за что получила прозвище «Гуам Экспресс». В июле США направили в Австралию два бомбардировщика B-2, и стало очевидно, что США пытаются превратить Австралию в новую базу бомбардировщиков, сказал Чжан.

В этом случае американские бомбардировщики могли бы взлететь из Австралии и Гуама в тандеме и войти в Восточную Азию с разных направлений, что повысило бы гибкость развертывания бомбардировщиков, сказал Чжан. Австралия также находится дальше от Азии, и базы там безопаснее, сказал он. По словам Чжана, США втягивают Австралию в колесницу так называемого соперничества великих держав, добавив, что это не приносит никакой пользы национальной безопасности Австралии.