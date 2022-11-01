Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:05 — REGNUM Компания «Шанель» выиграла суд у бизнесмена из Ярославской области и получила 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на официальном сайте УФССП России по Ярославской области.

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Оказалось, что мужчина при продаже сумок, шарфов и других аксессуаров незаконно использовал торговый знак всемирно известного бренда «Шанель». Об этом узнала компания и подала на предпринимателя в суд.

Суд подтвердил законность претензий и постановил взыскать с бизнесмена 100 тысяч рублей убытков, но платить долг он не торопился. Тогда к делу подключились судебные приставы: они списали деньги с расчётных счетов переславца.

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