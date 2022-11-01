Кишинёв, 1 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Россия не готовится нападать Молдавию. Об этом 31 октября на телеканале PRO TV заявил посол США в Кишинёве Кент Дойл Логсдон.

Henry Mühlpfordt Русофобия

«Пока нет никаких признаков того, что есть планы военного нападения России на Молдову, и это хорошо», — сказал американский дипломат.

На вопрос журналиста, будут ли США помогать Молдавии в случае военного конфликта, Логсдон ответил, что у республики есть много партнёров в регионе. Он также заявил, что США и ЕС увеличили военную помощь Молдавии.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) о заявила возможной мобилизации граждан в случае приближения Российской Армии к границам Приднестровья. Кроме того, в октябре минобороны Молдавии запросило на предприятиях списки мужчин призывного возраста.