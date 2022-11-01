Сеул, 1 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Показатели производственной активности в Японии и Южной Корее, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют об ослаблении мирового спроса и растущих опасениях по поводу экономических перспектив региона, как сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Японии от Au Jibun Bank в октябре упал до 50,7, что свидетельствует о самом медленном росте в производственном секторе Японии за 21 месяц. Экономический спад в Китае и Южной Корее ударил по экспортным отраслям страны, таким как автомобилестроение и производство полупроводников.

Производственная активность в Южной Корее сокращалась четыре месяца подряд, а индекс менеджеров по закупкам S&P Global опустился до 48,2.

Показатель оптимизма производителей также снизился до самого низкого уровня за более чем два года.

Хотя показатели японского PMI все еще превышали отметку в 50 пунктов, которая отделяет сокращение от роста, объемы производства и новых заказов сокращаются уже четвертый месяц подряд, что говорит о замедлении спроса.

«Если смотреть на фактическое состояние компаний, то экономический спад в Китае и Южной Корее, в частности, негативно сказался на экспортной отрасли Японии», — считает экономист компании S&P Global Market Intelligence Лора Денман.

В Южной Корее экспорт в октябре упал впервые за два года, что усилило опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики. В третьем квартале рост экономики Южной Кореи также замедлился до самого слабого показателя за год.