Донецк, , 11:01 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Макеевку, Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:37 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:40 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Макеевке и в 10:50 — четыре снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов написал, что утром 1 ноября активизировались бои на угледарском направлении.