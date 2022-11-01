Москва, , 11:00 — REGNUM Запад не смог изолировать Россию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он выступил с видеообращением к участникам Всемирной тематической конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени».

По словам Мишустина, попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Он отметил, что сейчас в мире возрастёт роль государств, интересы которых игнорировались.

«Мы продолжим укреплять плодотворное взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Безусловный приоритет, конечно, — сотрудничеству на пространстве Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», — заявил Мишустин.

В числе прочего, глава правительства предложил расширять деловые связи с соотечественниками, которые живут на территории других стран.