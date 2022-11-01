Москва, , 11:00 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив телеканала «Россия-Культура» с 25-летием начала вещания, сообщается на сайте Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что телеканала высоко держит профессиональную планку и имеет свой узнаваемый творческий, информационный стиль.

«Все передачи телеканала «Культура» неизменно отличаются актуальностью и глубиной избранных тем, безукоризненным художественным вкусом», — отметил Путин и пожелал успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, телеканал «Россия К» покажет цикл концертов выдающихся скрипачей ХХ века.

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