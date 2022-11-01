Ульяновск, 1 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Федеральные дорожники готовы к работе в зимних условиях. Заготовлены противогололедные материалы, подготовлена спецтехника и тёплые стоянки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Для зимней эксплуатации федеральных трасс в Ульяновской области заготовлено 30 тыс. тонн противогололёдных материалов, в том числе 40 тыс. тонн песка и 6 тыс. тонн соли. В управлении отмечают, что подрядчик подготовил 13 пескобаз, 11 тёплых стоянок для техники, а также 11 помещений для отдыха и обогрева водителей.

В сильные снегопады на дороги могут выйти 95 единиц спецтехники, в том числе 36 комбинированных дорожных машин, 22 трактора, 13 автогрейдеров, 14 погрузчиков, снегоочистители и бульдозеры.

Для онлайн-контроля над дорожной ситуацией и оперативного принятия решений используются метеостанции и видеокомплексы. Они позволяют не только оценить состояние дорог, но и дать прогноз погодных условий на ближайшие часы.

Напомним, что ранее в Ульяновской области был объявлен жёлтый уровень опасности из-за резкого похолодания и гололедицы.

Как сообщало ИА REGNUM , на 22 сентября 2022 года на двух трассах в Ульяновской области обновили более 30 км федеральных автодорог, годовой план — 50,5 км дорог.