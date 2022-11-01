Милуоки, США, 1 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:108.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого 31 очко. У «Детройта» разыгрывающий Кейд Каннингем набрал 27 очков.

3 ноября «Милуоки» и «Детройт» вновь проведут матч друг против друга.