Брисбен, Австралия, , 11:00 — REGNUM С 1 ноября водителям электросамокатов в Квинсленде (северо-восток Австралии) грозят новые штраф до 1078 долларов за ряд правонарушений, введенных, чтобы предотвратить безрассудную езду на городских тротуарах. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с новой многоуровневой системой штрафов водители могут получить штрафы за превышение скорости на сумму от 143 до 575 долларов. В настоящее время скорость ограничена 12 км/ч по пешеходным дорожкам и 25 км/ч по велосипедным дорожкам и дорогам.

Штраф за употребление алкоголя во время езды был увеличен до 431 доллара, в то время как водители, пойманные за пользование мобильным телефоном во время езды на электронном скутере, столкнутся со штрафом в размере 1078 долларов.

Новые правила были вызваны волной серьезных травм среди водителей и пешеходов на электронных скутерах по всему Квинсленду, пишут журналисты.