Канберра, 1 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Австралийские предприятия, благотворительные организации и производители товаров и услуг, пострадавшие от наводнений в штате Виктория, смогут подать заявку на получение своей доли в пакете помощи в размере 565 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Австралийские доллары

Программа помощи бизнесу финансируется из средств правительства Австралии и штата Виктории.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс объявили о новой программе 1 ноября.

﻿»Мы заботимся о том, чтобы владельцы предприятий и сообщества, пострадавшие от наводнений, получали поддержку, необходимую им для восстановления бизнеса и возвращения к торговле как можно быстрее и безопаснее», — говорится в заявлении Эндрюса.