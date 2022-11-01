Калуга, , 11:07 — REGNUM С начала 2022 года 67 831 калужанин получил выплаты по мерам поддержки, переданным из органов социальной защиты населения в ПФР. За этот период гражданам перечислено более 772 млн рублей. Об этом 1 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Инографика Отделение Пенсионного фонда России по Калужской области

Порядка семи тысяч семей с детьми и будущих матерей получили различные виды социального обеспечения: единовременные выплаты по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО предоставили 24 гражданам с инвалидностью. Кроме того, областное отделение Пенсионного фонда продолжило предоставлять различные выплаты и меры поддержки почти 49 тыс. граждан, пострадавшим от радиации, а также 4 189 военнослужащим и членам их семей.

«При появлении права на выплаты можно обратиться в любую клиентскую службу регионального отделения Пенсионного фола России или МФЦ. Получить информацию по вопросам назначения мер поддержки, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно через единый региональный контакт-центр по номеру 8-800-600-0596», — отметила Светлана Сомова.

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