Пекин, , 10:55 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю встретился с новым послом России в Китае Игорем Моргуловым, и обе стороны пообещали поддерживать более тесные обмены и сотрудничество во всех областях и еще больше углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию между Россией и Китаем в новую эпоху, сообщает 1 ноября газета Global Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ма приветствовал вступление Моргулова в должность в Китае и представил послу основные достижения и большое значение ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Ма сказал, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения сохранили позитивную динамику развития, а всеобъемлющая стратегическая координация действует на высоком уровне, подавая хороший пример современных отношений между крупными странами.

Китай готов развивать обмены и сотрудничество с Россией в различных областях, еще больше укреплять стратегическое взаимное доверие и координацию и вывести китайско-российские отношения на новый уровень для новой эпохи, сказал Ма.

Моргулов тепло поздравил с успешным проведением ХХ съезда КПК, заявив, что Россия готова работать с Китаем во имя полной реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, укрепления обменов и сотрудничества во всех областях и дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Россией и Китаем в новую эпоху.