Канберра, 1 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Резервный банк Австралии теперь ожидает, что инфляция в стране достигнет пика в 8% к концу текущего года. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Уровень инфляции в Австралии в настоящее время составляет 7,3%.

В своем финансовом отчете управляющий центробанком Филип Лоу написал, что инфляция в Австралии «слишком высока».

«В ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост инфляции, и в настоящее время прогнозируется, что пик инфляции составит около 8% в конце этого года … Ожидается, что в следующем году уровень инфляции снизится из-за продолжающегося решения глобальных проблем со стороны предложения, недавнего снижения цен на некоторые сырьевые товары и замедления роста спроса», — предсказал глава регулятора.