Кишинёв, 1 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Следователи генеральной прокуратуры Молдавии проверит сообщения в СМИ о предполагаемом финансировании из России некоторых оппозиционных партий. Об этом 31 октября заявили в пресс-службе генпрокуратуры.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

«В медиапространстве появились публикации о якобы незаконной поддержке некоторых политических партий со стороны РФ в целях удовлетворения некоторых политических интересов российских властей», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что проверять публикации будут генпрокуратура и Служба информации и безопасности. Ранее посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон заявил, что в республике есть партии, которые не смогли бы действовать при американском законодательстве.

Напомним, партия «Шор» ежедневно проводит в Кишинёве протестные акции с 18 сентября. Протестующие добиваются отставки президента и правительства Молдавии. В октябре полиция начала противодействовать акциям. Более 20 активистов «Шор», включая депутата парламента Марину Таубер, были задержаны, находятся в СИЗО или под домашним арестом, по делу о незаконном финансировании партии.