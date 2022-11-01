Стокгольм, , 11:32 — REGNUM Швеция по-прежнему делает недостаточно для того, чтобы Турция впустила страну в НАТО. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик журналистам.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь шведская новостная служба TT отмечает, что этот шаг делается на той же неделе, когда глава НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, как ожидается, отправятся в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Среди прочего Эрдоган требует экстрадиции в Турцию 73 человек из Швеции и Финляндии.

Напомним, что сейчас 28 из 30 стран альянса ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Этого еще не сделали Турция и Венгрия.

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