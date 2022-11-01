Стокгольм, 1 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Швеция по-прежнему делает недостаточно для того, чтобы Турция впустила страну в НАТО. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В свою очередь шведская новостная служба TT отмечает, что этот шаг делается на той же неделе, когда глава НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, как ожидается, отправятся в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Среди прочего Эрдоган требует экстрадиции в Турцию 73 человек из Швеции и Финляндии.

Напомним, что сейчас 28 из 30 стран альянса ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Этого еще не сделали Турция и Венгрия.