Херсон, 1 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Очередные попытки пособников киевского режима прорваться на херсонском направлении отбиты, сообщил утром 1 ноября в телеграм-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Нацисты пытаются пробиться на Бериславском направлении, все попытки купированы. Вчера около 70 убитыми», — заявил Стремоусов.

Он сообщил также об уничтожении около семи единиц техники нацистов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отражении средствами ПВО ракетных ударов со стороны ВСУ.