Херсон, , 10:51 — REGNUM В ходе попытки наступления вооружённых формирований нацистского режима Киева на бериславском направлении 31 октября российскими военными было ликвидировано до 70 боевиков ВСУ. Об этом 1 ноября рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Около 70 нацистов задвухсотили (уничтожили. — Прим. ред.)», — приводит его слова ТАСС.

Также Стремоусов добавил, что, несмотря на это, киевские нацисты продолжают вести безуспешные попытки прорыва обороны российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России рассказал о преступлениях, которые вменяются двум задержанным командирам нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).