Осло, , 12:09 — REGNUM Норвегия повышает свою военную готовность. Об этом, как пишет новостной портал Omni, заявил 1 ноября премьер-министр страны Йонас Гар Стёре на пресс-конференции.

Норвегия

В частности, политик сказал, что за этим решением не стоит никакой конкретной военной угрозы, но ситуация с безопасностью хуже, чем была за очень долгое время.

«Наша самая главная миссия — обезопасить Норвегию и всех, кто здесь живет. Мы делаем то, что необходимо для нашей страны», — говорит он.

Конкретно это означает, что военные в Норвегии перераспределяют часть своей запланированной деятельности, чтобы сосредоточиться на наиболее важных задачах.

Боеготовность вооруженных сил страны начинает повышаться с 1 ноября.