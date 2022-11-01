Москва, 1 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Прогнозы Минэкономразвития России вызывают большие сомнения, и доверять им становится всё сложнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что по итогам 2022 года рост потребительских цен может быть меньше 12,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Я не склонен доверять как Росстату (часть Минэкономразвития), который часто ловили за неверную — улучшенную — статистику, так и заключениям самого МЭР, — сказал Головченко. — Их тоже надо ставить под сомнения, особенно после того, как Решетников заявил, что «в 2024 году будет пройдена фаза структурной трансформации экономики и Россия выйдет на устойчивый экономический рост». Какой экономический рост? На чем он основан? На какую базу будет опираться? Как может быть так, что наш ВВП не растет с 2015 года, а после начала СВО и во время мировой рецессии в России начнётся экономический рост? Российский ВВП и экономика не росла на высоких ценах на нефть, газ и металл. А после начала СВО и сумасшедших санкций Запада и ограничений на почти все товары и технологии начнет расти? И как после таких выводов можно серьезно воспринимать любые данные от этого министерства?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в РФ рост инфляции сдерживают такие факторы, как снижение реальных доходов населения, стабильный курс доллара по отношению к рублю и изменение номенклатуры товаров.