Херсон, 1 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Херсонскую область, сбито шесть ракет, сообщил 1 ноября врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

«Обстрелов значительных нет пока. Сегодняшняя утренняя сводка — было шесть ударов ракет. Все они были сбиты», — сказал Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Он добавил, что Вооруженные силы России эффективно выполняет свои задачи.