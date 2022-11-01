Вашингтон, , 10:51 — REGNUM США не признаю́т и не призна́ют КНДР в качестве государства, обладающего ядерным оружием. Об этом 31 октября заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Сообщается, что данный комментарий представитель американского госдепа сделал на фоне возможных ядерных испытаний КНДР.

Прайс сообщил, что Пхеньян продолжает готовиться к ядерным испытаниям, которые могут состояться «в любой момент».

«В северокорейской политике США не произошло никаких изменений. Её цель — полная денуклеаризация Корейского полуострова», — отметил официальный представитель госдепартамента США.

Он в очередной раз подтвердил, что Вашингтон открыт для диалога с Пхеньяном без каких-либо «предварительных условий».