Стокгольм, , 11:42 — REGNUM Новое правительство Швеции говорит «нет» временному снижению налога на топливо за счет исключения, которого добилось социал-демократическое правительство от Еврокомиссии, сообщает новостное агентство ТТ.

Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции Government.se

«Сейчас мы видим, что вам нужны долгосрочные правила игры. Вы должны знать точно, какие правила игры есть, когда вы зависите от своей машины», — заявила на пресс-конференции министр финансов страны Элизабет Свантессон (Умеренные).

Исключение от Еврокомиссии дает Швеции право снизить налог на топливо на три месяца, чему Свантессон содействовала, когда она была главным финансовым представителем оппозиции.

В свою очередь бывший министр финансов страны Микаэль Дамберг (Социал-демократы) считает, что правительство Умеренных не выполняет предвыборные обещания о снижении цен на топливо в Швеции.