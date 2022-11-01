Благовещенск, 1 ноября 2022, 10:57 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов констатировал окончание призыва резервистов для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Он поблагодарил мобилизованных и обещал помогать их семьям, к амурчанам глава региона обратился 1 ноября через свой телеграм-канал.
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Он подчеркнул, что теперь участвовать в спецоперации могут отправлять только тех, кто заключил контракт или принял решение защищать Родину добровольцем.
Как сообщало ИА REGNUM, о завершении частичной мобилизации в России заявил президент страны Владимир Путин после трёхсторонних переговоров в Сочи.