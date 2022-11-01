Благовещенск, 1 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов констатировал окончание призыва резервистов для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Он поблагодарил мобилизованных и обещал помогать их семьям, к амурчанам глава региона обратился 1 ноября через свой телеграм-канал.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

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«В Амурской области призыв граждан, пребывающих в запасе, на военную службу для участия в специальной военной операции закончен. Подготовка и вручение повесток прекращаются. Благодарю каждого, кто сегодня встал на защиту мирных жителей и защищает нашу Родину. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы поддержать ваши семьи и окружить их заботой», — сказал Василий Орлов.

Он подчеркнул, что теперь участвовать в спецоперации могут отправлять только тех, кто заключил контракт или принял решение защищать Родину добровольцем.

Как сообщало ИА REGNUM, о завершении частичной мобилизации в России заявил президент страны Владимир Путин после трёхсторонних переговоров в Сочи.