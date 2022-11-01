Москва, , 10:48 — REGNUM В тройку лидеров лучших актёров 2022 года, по мнению жителей России, вошли Сергей Безруков (11%), Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Об этом свидетельствует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рейтинг лучших российских актрис 2022 года возглавила Елизавета Боярская (6%). На втором месте — Светлана Ходченкова (5%). Третье место разделили Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева (по 4%).

Лучшим певцом 2022 года граждане РФ назвали Олега Газманова (14%). За ним следуют Ярослав Дронов (13%) и Николай Басков (9%). Лучшей отечественной исполнительницей стала Полина Гагарина (14%), второе место — у Аллы Пугачевой (8%), третье — у Валерии (7%).

Опрос проведён 21–22 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и Александр Розенбаум являются лучшими советскими и российскими бардами.