Донецк, , 10:47 — REGNUM Утром 1 ноября ВСУ ведут обстрелы четырех районов Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Вечерний Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

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Речь идет о Петровском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районе. Используется артиллерия калибра 152 и 155 мм.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (31 октября) ВСУ выпустили по территории республики 158 боеприпасов из артиллерии. Двое мирных жителей погибли, шесть человек получили ранения.