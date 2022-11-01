Барнаул, 1 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Рождение ребёнка — это всегда волнительное событие. Обеспечить достойный уход за малышами помогает национальный проект «Демография». Помимо «материнского капитала», предусмотрены выплаты родителям как при рождении первенца, так и при появлении на свет третьего и последующих малышей.

Поддержка

В Алтайском крае на 1 октября 2022 года уже 19 908 семей получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого ребенка и 16 810 семей — выплаты при рождении третьего и последующих детей. По словам получателей, такая господдержка стала серьёзным подспорьем, особенно в сельской местности.

В Михайловском районе счастливыми родителями Златы стали Анастасия и Илья Думрауф. Молодая мама отметила, что государственная поддержка является хорошим подспорьем для их семьи. Ведь на тот момент основным источником дохода их семейного бюджета была заработная плата супруга.

«Папа у нас работает в районном отделе полиции. Заработная плата у него неплохая. Но когда в семье появляется маленький ребенок, одной зарплаты не всегда хватает. Подгузники, одежда, пеленки и распашонки, кроватки, коляски и погремушки — все это требует средств. Так как в декретный отпуск я ушла в качестве безработной, то получаю минимальный размер пособия по уходу до полутора лет, чуть более восьми тысяч рублей. А еще я заочно получаю образование, что тоже требует средств на поездки на сессию. Так что ежемесячная поддержка от государства пришлась очень кстати», — поделилась Анастасия Думрауф.

Жанна Абраева из села Малый Бащелак Чарышского района до декрета работала учителем в местной школе. В июне 2022 гола у нее родилась долгожданная дочь Милана. Молодая мама поделилась: «Хлопоты за маленькой дочкой требуют определенных трат. И в данном случае без поддержки государства не обойтись, она очень выручает».

Супруги Алена и Алексей Морозовы из Шипуновского района в 2021 году заключили брак. В апреле 2022 года у них родилась дочь Василиса. Говорят, что социальная поддержка от государства является существенной помощью для молодых семей на стадии их становления. В основном молодые семьи раньше в первую очередь стремились улучшить финансовое положение, а потом уже планировать детей, сейчас же появилась возможность не откладывать на потом рождение детей.

Благодаря национальному проекту «Демография» в Алтайском крае отмечен рост многодетных семей.

В Егорьевском районе детскими выплатами воспользовались 84 таких семьи. В их числе Юрий и Екатерина Ульяновы. В 2022 году у них родился третий ребенок — сын Денис. Обратившись в управление социальной защиты по месту жительства, многодетные родители сразу же оформили ежемесячную денежную выплату и ежегодную выплату для подготовки детей к школе на среднего сына Артема, а также региональный материнский (семейный) капитал.

«Конечно, выплата по национальному проекту «Демография» очень помогает нашей семье и будет помогать на протяжении трех лет. Это хорошее дополнение к семейному бюджету. Приятно, что правительство в нашей стране уделяет большое внимание демографии и стремится при рождении детей оказать финансовую поддержку семьям», — пояснила Екатерина Ульянова.

В Шелаболихинском районе многодетной мамой стала Татьяна Запольская — у нее родились близнецы Михаил и Анатолий. У Татьяны уже есть старшая дочь Яна, она учится в школе в 11 классе и в своё свободное время помогает маме с малышами. Вскоре после рождения двойни многодетная мама оформила ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка. Кроме этого, многодетной маме был предоставлен федеральный и региональный материнские капиталы. Также Татьяна оформила ежегодную денежную выплату для подготовки ребенка к школе.

«Мы благодарны государству за финансовую поддержку семей с детьми, особенно многодетных, эта помощь просто необходима. Конечно, дети — это огромная радость и наша отрада, но без помощи по нацпроекту растить детей было бы, наверное, сложнее», — отметила Татьяна Запольская.

В Бийске помощь получают 1062 семьи, в Бийском районе — 354 семьи и еще 95 семей в Солтонском районе. Анастасия и Сергей Заугловы воспитывают троих детей — дочь Екатерину и сыновей Романа и Никиту. Существенной поддержкой семье стали средства регионального материнского капитала, с помощью которого они улучшили жилищные условия.

«Помощь государства очень важна для нас. Получаемые выплаты по национальному проекту «Демография» мы, конечно же, направляем на детей, на их развитие. Каждый наш ребенок — это разный вид цветка, и все вместе они делают этот мир прекрасным садом. А наш дом и мы наполняемся заботой и любовью друг к другу», — резюмировали многодетные родители Заугловы.

В семье Романа и Татьяны Кращенко из Родино третий ребенок — долгожданная дочь Милана — родилась в марте 2022 года.

«О выплатах на третьего ребенка по национальному проекту «Демография» нас проконсультировали специалисты управления социальной защиты населения по Родинскому району. Конечно, это весомая помощь нашей семье. Пособия помогают нам, родителям, осуществить наши семейные планы. Мы очень благодарны государству за внимательное отношение к семьям с детьми», — отметил глава семьи.

Как сообщало, нацпроект «Демография» заботится обо всех семьях страны, призван, в частности, финансово помогать при рождении детей. Маткапитал — главная мера государства по поддержке семей с детьми. Эти средства можно направить на важнейшие для семьи задачи: например, на улучшение жилищных условий или образование детей. Благодаря такой помощи родители могут дарить больше внимания и заботы своим сыновьям и дочкам.