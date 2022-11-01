Москва, 1 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Даже на фоне непростой экономической ситуации российские мебельные компании смогли произвести за первое полугодие 2022 года больше продукции, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка мебели

«Из-за многочисленных экономических санкций, резких колебаний курса валют, ежедневных изменений ценников в магазинах, срывов контрактов с западными компаниями произошел скачок спроса на мебельном рынке в России, — сказала она. — При этом из России ушли крупные сети, которые оставили после себя множество точек роста для будущих игроков рынка. И даже на фоне непростой экономической ситуации российские мебельные компании смогли произвести за первое полугодие 2022 года больше продукции, чем за аналогичный период 2021-го. Согласно данным лесоучётного ведомства, 86,9% от объёма производства мебельных изделий в РФ сегодня приходится именно на российские компании, 11,8% — на зарубежные. Оставшиеся 1,3% — на предприятия, которые находятся в совместной российской и иностранной собственности».

При этом она подчеркнула, что российские производители отточили технологии производства, а лесные ресурсы находятся буквально рядом и в изрядных количествах.

«От импорта в большей степени зависит функциональная фурнитура и деревообрабатывающее оборудование. Но правительство РФ уже узаконило параллельный импорт, в список которого внесли деревообрабатывающее оборудование и запчасти. Да, это увеличивает сроки поставки и стоимость, но возможность привезти всё это в Россию есть. Возможно, это послужит дополнительным стимулом для производства своего оборудования, чтобы удержать уровень цен», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, получится ли в РФ сдержать скачок цен на мебель.