Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Атомный ледокол «Урал» вернулся с заводских испытаний в Петербург. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает Korabel.ru.

«Балтийский завод» Атомный ледокол «Урал»

Отмечается, что второй серийный атомный ледокол проекта 22 220 «Урал» был заложен 25 июля 2016 года, а спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года. Сдача судна заказчику запланирована на конец 2022 года.

Напомним, 14 октября 2022 года пресс-служба Балтийского завода (входит в состав ОСК) сообщила о том, что атомный ледокол «Урал» вышел из Петербурга в Балтийское море и приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний. Команда Балтийского завода вместе с представителями подрядных организаций будет проверять работу всех механизмов и оборудования атомного ледокола.

РанееИА REGNUM сообщало, что компания «Газпром нефть» разработала турбинные масла для атомных ледоколов проектов 22 220 типа «Арктика». Смазочные материалы созданы с учётом повышенных требований к эксплуатации судов в сложных климатических условиях на маршруте Северного морского пути. Первая партия продукции передана «Росатомфлоту» для атомного ледокола «Урал», который выйдет в акваторию Арктики в декабре 2022 года.

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