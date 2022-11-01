Москва, 1 ноября 2022, 10:45 — REGNUM 28 октября 2022 года, в Москве, на заседании Лазаревского клуба, цель которого определение стратегии российско-армянских отношений, политолог Андроник Мигранян назвал грузинский народ «тварями». В частности, в своём выступлении Мигранян, обосновывая необходимость открытия железнодорожного сообщения между России с Арменией через Грузию, предложил Еревану через США «давить на Грузию». Цитата: «… так давите на Грузию, на этих тварей, чтобы они открыли железную дорогу…».
По просьбе ИА REGNUM это выступление грузинский политик, государственный и общественный деятель, президенту АНО «Грузия за рубежом», экс-министру госбезопасности Грузии, генерал-лейтенанту Игорю Гиоргадзе, с просьбой прокомментировать выступление Андроника Миграняна. Он ответил:
«Конечно же, высказывание упомянутого Вами персонажа, возмутило, как моих земляков, так и любого нормального человека (вне зависимости от его национальной принадлежности, образования и социального статуса), не отравленного смердящим ядом нацизма….
И дело даже не в том, что, произнося эту омерзительную по своему содержанию и глубоко оскорбляющую достоинство моей нации фразу он чуть не захлебнулся, видимо, давно накопившейся у него желчью ненависти к грузинам….
Дело в том, что хотел он того или нет, он нанёс оскорбление не только грузинам, как нации, и «грузинским армянам» (среди которых всемирно известные сыны своего народа), с которыми мы жили веками, живём и даст Бог будем жить бок о бок, но и сыграл на стороне тех сил, которые постоянно пытаются подливать горючую смесь национализма в тлеющий пожар межнациональных конфликтов, как в Грузии, так и в Закавказье в целом….
В одном я глубоко уверен — ни один здравомыслящий грузин, ни один здравомыслящий гражданин моей Родины, какой национальности он ни был бы, не поддастся на это провокационное заявление!
Дабы не стать невольными пособниками дальнейшего разжигания взаимной неприязни между народами Закавказья, надеюсь, не поддадутся на эту провокацию журналисты и аналитики СМИ, которые знают этого человека как политолога и публициста, имеющего в своей биографии такой вот «опус 2014 года рождения»:
«Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мух от котлет. Дело в том, что Гитлер занимался собиранием земель, и… без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку… Если Гитлер бы остановился на этом, то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса». Конец цитаты.
По этой логике, Гитлер, опубликовавший в 1925–1926 годах оба тома «Майн кампф», но «остановившийся в 1939 году», мог бы сегодня считаться «политиком высочайшего класса»? Мне нечего добавить к сказанному…