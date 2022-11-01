Москва, , 10:45 — REGNUM 28 октября 2022 года, в Москве, на заседании Лазаревского клуба, цель которого определение стратегии российско-армянских отношений, политолог Андроник Мигранян назвал грузинский народ «тварями». В частности, в своём выступлении Мигранян, обосновывая необходимость открытия железнодорожного сообщения между России с Арменией через Грузию, предложил Еревану через США «давить на Грузию». Цитата: «… так давите на Грузию, на этих тварей, чтобы они открыли железную дорогу…».

По просьбе ИА REGNUM это выступление грузинский политик, государственный и общественный деятель, президенту АНО «Грузия за рубежом», экс-министру госбезопасности Грузии, генерал-лейтенанту Игорю Гиоргадзе, с просьбой прокомментировать выступление Андроника Миграняна. Он ответил: