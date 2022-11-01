Бразилиа, , 11:40 — REGNUM Протесты в Бразилии сторонников правого националиста Жаира Болсонано, похоже, набирают силу. Теперь входы и выходы в крупнейший аэропорт Сан-Паулу, Гуарулью, заблокированы, а часть воздушного движения остановлена. Об этом 1 ноября сообщает шведский телеканал SVT.

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«Речь идет о том, что многие сторонники Болсонару не одобряют результаты выборов», — отмечает иностранный корреспондент SVT Тигран Фейлер, который сейчас находится в стране.

Прошло больше суток с тех пор, как стало ясно, что на выборах в Бразилии победил крайне левый лидер Лула да Силва — а президент Жаир Болсонару до сих пор ни словом не обмолвился о поражении.

Журналист отмечает, что уже в ночь выборов водители грузовиков перекрыли дороги по всей стране в знак протеста против победы Лулы на выборах. По словам Тиграна Фейлера, молчание президента в сочетании с уличными протестами и блокадами усиливает тревогу и напряженность.