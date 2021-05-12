Копенгаген, 1 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Здравоохранение, уход за пожилыми людьми и климат. Это вопросы, которые возглавляли предвыборные дебаты в Дании, когда 1 ноября граждане идут на избирательные участки в ходе парламентских выборов. Об этом свидетельствуют статистические данные, подготовленные исследователями из Университета Роскилле, сообщает шведский телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Здравоохранение и уход за пожилыми людьми сейчас являются самой большой темой, за которой следует окружающая среда», — говорит Марк Блах-Эрстен, профессор журналистики в Университете Роскилле.

Что касается партийных лидеров, отметил он, то больше всего внимания на себе сосредоточили Метте Фредериксен (Социал-демократы) и Якоб Эллеманн-Йенсен (Венстре). Но лидер новой партии «Умеренные» Ларс Лёкке Расмуссен также привлек к себе повышенное внимание в ходе дебатов.