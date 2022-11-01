Москва, 1 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв заявил, что певец SHAMAN является патриотом только на словах. Об этом он сказал 31 октября в эфире передачи Маргариты Симоньян «Ч. Т. Д.».

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление группы «Земляне»

«Вот есть артист по имени SHAMAN (Ярослав Дронов — ИА REGNUM), который выпустил весьма удачный трек и сейчас кичится тем, что он сейчас чуть ли не главный патриот страны», — сказал Киселёв, отметив, что он дважды приглашал Дронова посетить с концертами Херсон и Луганск, но исполнитель отказался от этого предложения.

«Под любыми предлогами, включая идиотский «не отпустила жена»…» — сообщил руководитель «Землян», обратив внимание ведущей, что другие исполнители не боятся давать концерты на прифронтовой территории. «Быть и казаться, как мы знаем — большая, большая разница», — подчеркнул Киселёв.

Напомним, в июле 2022 года группа «Земляне» провела концерт, приуроченный к 45-летию музыкального коллектива. Тогда Владимир Киселёв заявил, что всю выручку от мероприятия музыканты направят в больницу в Горловке (ДНР).