София, 1 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Первые шесть истребителей Eurofighter военно-воздушных сил (ВВС) Испании прибудут на аэродромы Болгарии не позднее 15 ноября текущего года. Об этом 1 ноября со ссылкой на заявление болгарского минобороны сообщает БНР.

Ronnie Macdonald Истребитель Eurofighter

Согласно официальной информации, испанские боевые машины будут участвовать в патрулировании воздушного пространства Болгарии в рамках совместных программ НАТО. Кроме того, самолеты могут быть задействованы в учениях болгарских армейских и полицейских структур.

«Подобная практика позволит нашей стране интенсифицировать масштабное сотрудничество с партнерами по Североатлантическому альянсу», — резюмировал действующий министр обороны Болгарии Димитр Стоянов.

Напомним, в феврале и марте нынешнего года четыре испанских истребителя уже базировались на аэродроме в Южной Болгарии. При этом официальная София подчеркивает, что соответствующие миссии носят «временный характер».