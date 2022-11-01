Сеул, 1 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 11,8%, до 17,45 трлн вон (~$12,2 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

(сс) Mediamodifier Онлайн

Известно, что продажи продуктов питания и напитков выросли на 11,2%, а объём транзакций в сфере транспортных услуг и туризма увеличился в два раза.

73,7% транзакций пришлись на мобильные устройства.

Между тем в третьем квартале 2022 года жители Южной Кореи потратили на онлайн-шоппинг 52,2 трлн вон (~$36,8 млрд), что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере туризма и транспортных услуг показатель вырос на 123,8%, в сфере культурных контентов и отдыха был достигнут второй максимальный показатель — $514 млн долларов. Онлайн продажи напитков и продуктов питания выросли на 16,8%. Ухудшение показателей отмечено лишь в сфере доставки еды.