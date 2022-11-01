Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM На приспособление здания «Театра «Мюзик-Холл» для современного использования в Санкт-Петербурге потратят 9,5 млрд рублей. Материалы соответствующего конкурса 31 октября появились на сайте госзакупок.

Театр Мюзик-холл Дарья Драй © ИА REGNUM

Заказчиком работ выступил СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». На обновление исторического здания выделят средства из городского бюджета. Согласно содержанию документов закупки, подрядчик должен будет разработать проектную документацию напольного покрытия, стен и потолков. Все строительные работы должны проводиться с использованием отечественных материалов.

После реконструкции объекта площадь застройки должна составить 4450 кв. метров, а общая — 21 тыс. кв. метров. В залах театра всего будет 1436 мест, а в большом зрительном зале — 1210 мест.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 16 ноября. Итоги на определение подрядчика состоятся 21 ноября 2022 года.