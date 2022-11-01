Воронеж, 1 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё двое ранены в результате автоаварии, произошедшей в Воронежской области вечером 31 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 22:20 в Павловском районе, на 660 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в проезде грузовому автомобилю DAF с полуприцепом. От удара седельный тягач столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом.

На месте аварии погиб водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры — 24-летний местный житель и 21-летняя жительница города Павловск. Ещё двое пассажиров, 18-летние девушка и юноша, получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства трагедии.