* запрещённая в России организация

Москва, 1 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России рассказал о преступлениях, которые вменяются двум задержанным командирам нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в релизе СКР.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что среди фигурантов уголовных дел о военных преступлениях Киева командир орудия войсковой части А3057 Николай Кузьменко, который в феврале–марте руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов.

Под руководством Кузьменко боевики ВСУ производили неизбирательные артиллерийские атаки сел Лебединское Новоазовского района, Калиновка Волновахского района и Сартана Мариупольского района Донецкой Народной Республики, при которых погибли мирные жители и были разрушены жилые дома.

Также в числе фигурантов — командир отделения данной войсковой части Владислав Курка. Минометный расчет под его командованием в марте, находясь на позиции на территории кладбища в Мариуполе, из миномета БМ-37 калибра 82 миллиметра производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры.

В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия.