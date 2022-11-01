Париж, 1 ноября 2022, 10:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с новым президентом Бразилии через несколько часов после победы на выборах, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Présidence de la République France

Будучи одним из первых лидеров, поздравивших Лула да Силва с победой, Эммануэль Макрон поделился в социальных сетях видео, в котором он беседует по телефону с бразильским коллегой.

«Здравствуйте, Лула! Как дела, президент? Поздравляю», — заявил арендатор Елисейского дворца.

«Мы счастливы, потому что нам удалось восстановить демократию в нашей стране», — отвечает новый президент Бразилии.

«Я с большим нетерпением ждал этого момента, чтобы мы могли возобновить стратегическое партнерство, соответствующее нашей истории и стоящим перед нами задачам», — заявил Эммануэль Макрон, прежде чем снова поздравить с победой: «отличные новости».

Напомним, приход кандидата от социалистов во главе самой густонаселенной страны Южной Америки знаменует собой конец мандата Жаира Болсонару и холодных отношений, которые у него были с Эммануэлем Макроном.