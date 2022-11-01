Париж, 1 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с новым президентом Бразилии через несколько часов после победы на выборах, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Будучи одним из первых лидеров, поздравивших Лула да Силва с победой, Эммануэль Макрон поделился в социальных сетях видео, в котором он беседует по телефону с бразильским коллегой.

«Здравствуйте, Лула! Как дела, президент? Поздравляю», — заявил арендатор Елисейского дворца.

«Мы счастливы, потому что нам удалось восстановить демократию в нашей стране», — отвечает новый президент Бразилии.

«Я с большим нетерпением ждал этого момента, чтобы мы могли возобновить стратегическое партнерство, соответствующее нашей истории и стоящим перед нами задачам», — заявил Эммануэль Макрон, прежде чем снова поздравить с победой: «отличные новости».

Напомним, приход кандидата от социалистов во главе самой густонаселенной страны Южной Америки знаменует собой конец мандата Жаира Болсонару и холодных отношений, которые у него были с Эммануэлем Макроном.