Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чувашии планируют значительно увеличить плату за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующий проект постановления разработала госслужба по тарифам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве предлагают установить «предельные размеры платы за проведение технического осмотра на минимальном уровне», ссылаясь на методику расчёта ФАС России от 30 июня 2022 года.

«Так как устанавливаемые Кабинетом министров Чувашской Республики размеры платы не могут ниже значений, приведённых в методике», — говорится в документе.

Как следует из проекта, в частности, для легковых автомобилей плата за прохождение техосмотра может возрасти на 356 рублей, то есть с нынешних 557 до 913 рублей. Таким образом, расходы за ТО могут вырасти сразу на 64%.

За прохождение технического осмотра пассажирских автобусов с более 8 местами для сидения и массой не более 5 тонн стоимость предлагается увеличить на 467 рублей, с 1096 до 1563 рублей, то есть рост может составить 42,6%.

Предельную плату за техосмотр городского электротранспорта могут установить на уровне 1061 рубль — таким образом, в случае принятия решения цена вырастет на 133 рубля (+14,33%).

Для фур весом более 12 тонн техосмотр может возрасти на 700 рублей, с 1263 до 1966 рублей (+55,66%).

Данный проект постановление в случае принятия вступил в силу 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в России с 1 сентября 2022 года начали действовать новые требования к процедуре техосмотра легковых автомобилей: 82 обязательных пунктов проверки в списке требований остались 55.

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