Омск, 1 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Омске избрали меру пресечения 52-летнему горожанину, которого обвиняют в покушении на убийство подростка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По данным следствия, ночью 30 октября мужчина в ходе словесной ссоры выстрелил в 16-летнего подростка из обреза ружья. После задержаний фигурант признал свою вину частично.

Прокуратура поддержала ходатайство следственных органов о заключении задержанного под стражу. По мнению прокурора, на свободе обвиняемый может оказать давление на свидетелей, продолжит заниматься преступной деятельностью, поскольку ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Ленинский районный суд г. Омска, согласившись с позицией прокуратуры, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — добавили в надзорном ведомстве.