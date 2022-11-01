Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Около 4 тыс. выплат получили семьи мобилизованных свердловчан. Об этом 1 ноября в ходе пресс-конференции сообщил министр соцполитики региона Андрей Злоказов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Около четырёх тысяч выплат уже ушло на карточки получателей. Списки получателей формируются каждый день», — подчеркнул Злоказов.

Чиновник также отметил, что списки семей, которым положена выплата, формируют власти муниципалитетов. До конца недели все оставшиеся родственники получат положенные деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, супруги мобилизованных получат по 20 тыс. рублей. Такая же выплата предусмотрена на каждого несовершеннолетнего ребёнка или обучающегося в вузе или колледже в возрасте от 18 до 23 лет. На выплаты из регионального бюджета выделено 300 млн рублей.